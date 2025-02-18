Рішення про передачу нерухомості прийняла постійна комісія з економічних питань та комунальної власності

Рівненська медична академія отримала нове приміщення площею 450 м2, яке перебувало на балансі ліквідованої медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). Нерухомість планують використати для розміщення навчальних аудиторій та розширення симуляційного центру для практики студентів. Про це повідомив 17 лютого голова Рівненської облради Андрій Карауш.

За його словами, постійна комісія з економічних питань та комунальної власності погодила передачу нерухомості на вулиці Стельмаха, 6, з балансу МСЕК на баланс медичної академії. Йдеться про перший поверх будівлі та частину другого, загальною площею 450 м2. На третьому та четвертому поверхах наразі діє гуртожиток медакадемії, а частину другого поверху займає симуляційний центр.

Ректорка академії Наталія Мамонтова розповіла, що з квітня в новому приміщенні планують розмістити нові навчальні авдиторії та розширити симуляційний центр для практики студентів. Передуватиме цьому ремонт і закупівля обладнання.

Як уточнили ZAXID.NET у пресслужбі Рівненської облради, перший та другий поверхи приміщення на вулиці Стельмаха, 6 раніше перебували на балансі медакадемії, проте з листопада 2012 року їх передали у користування МСЕК. Після того, як з 1 січня 2025 року структуру ліквідували, ректорка медакадемії Наталія Мамонтова звернулася з проханням повернути приміщення університету.

Додамо, що Рівненська медична академія має чотири корпуси, основний розташований на вулиці Миколи Карнаухова. У 1945 році заклад почав працювати як фельдшерсько-акушерська школа, у 1954 році став училищем, а у 2018 році його офіційно оформили комунальним закладом вищої освіти. Багаторічним очільником академії був Ростислав Сабадишин, якого звільнили після службового розслідування, яке провели через заяву колеги посадовця про його неналежне виконання обовʼязків і розтрату бюджетних грошей. Оскільки перевірка виявила ще низку порушень з боку Ростислава Сабадишина, із ним достроково розірвали контракт.