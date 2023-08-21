За даними МВС Чехії, у країні перебуває близько 361 тис. біженців з України

Уряд Чеської Республіки готує спеціальну ініціативу щодо добровільного повернення біженців до України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Radio Prague International.

Як повідомляється, нова програма передбачає надання допомоги та часткову компенсацію витрат для осіб, які вирішать повернутися. Уряд планує визначитися з видом підтримки, на яку буде виділено кошти.

Відповідна ініціатива міститься у проекті шостої поправки до закону, відомого як lex Ukrajina, що регулює права та обов'язки українських біженців у Чехії.

«Необхідно реагувати на зростаючий попит іноземців на допомогу у поверненні до України. Хоча ситуація в Україні багато в чому не є задовільною, доречно запропонувати допомогу тим, хто зацікавлений у поверненні», – йдеться у повідомленні.

За даними МВС Чехії, у країні перебуває близько 360900 біженців з України, які отримали тимчасові захисні візи, переважно жінки та діти.

До слова, у Чехії з 1 липня 2023 року набули чинності нові правила надання допомоги та безкоштовного житла українським біженцям. Час перебування біженців у безкоштовному «екстреному житлі» зменшили до 150 днів, за винятком осіб із вразливих категорій населення. Окрім того, реформували систему виплат. Замість кількох окремих видів грошової допомоги, українці отримуватимуть лише єдину комплексну виплату, яка включатиме компенсацію витрат на житло та інші потреби