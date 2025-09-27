Вранці суботи, 27 вересня, ударні дрони атакували Чуваську Республіку у Росії. Пошкоджень зазнала нафтоперекачувальна станція. Про це повідомив глава республіки Олег Ніколаєв.

За словами Ніколаєва, безпілотники атакували нафтоперекачувальну станцію, що розташована біля селища Конар Цивільського округу. Очільник республіки стверджує, що об’єкт зазнав «незначних пошкоджень», але припинив роботу. Постраждалих внаслідок атаки немає.

Водночас російське міноборони заявило, що вночі протиповітряна оборона нібито перехопила 55 ударних БпЛА. 27 безпілотників буцімто ліквідували над територією Ростовської області, вісім – на Брянщині, по шість дронів над Астраханською та Воронезькою областями, п’ять – у Волгоградській області, два – на Курщині та один – у Бєлгородській області. Водночас про атаку безпілотників на Чуваську Республіку у російському відомстві не згадали.

Зауважимо, що Чуваська Республіка розташована приблизно за 1200 км від кордону України.

Нагадаємо, в ніч на 26 вересня ударні дрони вкотре атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. Внаслідок обстрілу на підприємстві сталась пожежа.