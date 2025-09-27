Через важку ДТП на вʼїзді у Львів обмежений рух транспорту
ДТП трапилась на перехресті вул. Городоцької та Патона
На вул. Городоцькій зіткнулись два автомобілі
На вʼїзді у Львів зі сторони вул. Городоцької трапилась ДТП, через яку поліція обмежила рух транспорту.
Як повідомила пресслужба патрульної поліції, ДТП трапилась ввечері у суботу, 27 вересня, на перехресті вул. Городоцької та Патона.
«Вʼїзд до Львова з вулиці Городоцької частково обмежений через ДТП з травмованими між двома автомобілями. Патрульні організували реверсний рух», – повідомили у поліції.
На місці спрацюють слідчі. Водіїв просять врахувати інформацію про обмеження руху під час планування поїздок.
