На вул. Городоцькій зіткнулись два автомобілі

На вʼїзді у Львів зі сторони вул. Городоцької трапилась ДТП, через яку поліція обмежила рух транспорту.

Як повідомила пресслужба патрульної поліції, ДТП трапилась ввечері у суботу, 27 вересня, на перехресті вул. Городоцької та Патона.

«Вʼїзд до Львова з вулиці Городоцької частково обмежений через ДТП з травмованими між двома автомобілями. Патрульні організували реверсний рух», – повідомили у поліції.

На місці спрацюють слідчі. Водіїв просять врахувати інформацію про обмеження руху під час планування поїздок.