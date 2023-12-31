Бензовоз, який перекинувся на Тернопільщині 31 грудня

Між селами Довжанка та Цебрів, на автодорозі «Тернопіль – Львів – Рава-Руська» 31 грудня перекинувся бензовоз. ДТП сталася приблизно о 8:35. У прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій розповіли, що на слизькій дорозі водій бензовоза втратив контроль за керуванням.

«Автомобіль з'їхав на узбіччя та перекинувся. На щастя, внаслідок ДТП потерпілих немає, але з люків цистерни відбувся незначний витік пального. Рятувальники оперативно прибули до місця виклику та допомагають у ліквідації наслідків надзвичайної події», – йдеться у повідомленні.

Місце ДТП 31 грудня (Фото прес-служби ДСНС)

Наразі рятувальники намагаються уникнути займання на місці ДТП. У ДСНС закликають водіїв бути обережними на дорогах та дотримуватися заходів безпеки