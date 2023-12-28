Замарстинівська, 50, де сталася ДТП з падінням контактної мережі трамвая

Шевченківський районний суд Львова задовольнив позов Дмитра Сідляра й присудив стягнути з ЛКП «Львівавтодор», ЛКП «Львівелектротранс» та ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» 105 тис. грн. На автомобіль Audi A4, яке належить чоловікові, 18 лютого 2020 року на Замарстинівській, 50 впала контактно-кабельна мережа трамвая. Крім цього, механічні пошкодження отримав трамвай, який курсував вулицею. Дмитро Сідляр також отримає 15 тис. грн моральної компенсації.

У матеріалах справи йдеться, що напередодні інциденту, у січні 2020 року, компанія «Онур» реконструювала дорогу (від вул. Гайдамацької до вул. Торф'яної) та контактну мережу трамвая на замовлення ЛКП «Львівавтодор». Вартість робіт з 2017 до 2020 року становила майже 75 млн грн. Після ремонту контактну мережу не передавали на баланс ЛКП «Львівелектротранс».

«Станом на час звернення до суду [15 липня 2021 року] із вказаним позовом, жоден із відповідачів не надав чіткої відповіді щодо перебування вказаної ділянки 18 лютого 2020 року на своєму балансі, тим самим намагаючись уникнути відповідальності за шкоду», – йдеться у справі.

У 2022 році ЛКП «Львівавтодор» повідомив, що балансоутримувачем відремонтованої частини Замарстинівської на момент ДТП було ТОВ «Онур». Проте підрядник надав копію договору субпідряду за 1 січня 2020 року, яким замовив у субпідрядника «Львівелектротрансу» ремонт контактної мережі трамвая. Згідно з матеріалами справи, після ДТП наслідки обриву кабелю ліквідовувало власними коштами ЛКП «Львівелектротранс», але не повідомило про це ТОВ «Онур». Потерпілий водій вважає, що шкоду його автомобілю завдали через спільну бездіяльності відповідачів.

Шевченківський районний суд повністю задовольнив позов Дмитра Сідляра. Справу розглядав суддя Олег Ковальчук. Оскаржити рішення можна у Львівському апеляційному суді.