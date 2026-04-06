Через атаку на Чернігівщину в області залишилися без світла 340 тисяч споживачів

У ніч на понеділок, 6 квітня, російські окупанти вдарили по обʼєктах української енергетики у трьох областях. Внаслідок цього на Чернігівщині, Київщині та Одещині залишилися без світла майже 380 тисяч споживачів.

У Чернігівській області внаслідок російської атаки пошкоджений енергообʼєкт у Ніжинському районі. За даними Чернігівобленерго, через це знеструмлені 340 тисяч абонентів у містах Чернігів і Прилуки, а також у Чернігівському і Прилуцькому районах.

Голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус повідомив, що по енергообʼєктах в області було чотири влучання. Станом на 09:00 більшість районів області знеструмлені.

Також росіяни вранці обстріляли місто Славутич, яке розташоване у Чернігівській області, проте адміністративно входить до складу Київської області. За даними голови Київської ОВА Миколи Калашника, через російську атаку без світла знеструмлене ціле місто. Без світла залишилася близько 21 тисяча людей.

Крім того, окупанти атакували енергетичні обʼєкти на Одещині. За даними компанії ДТЕК, через російський удар без електропостачання залишилися майже 17 тисяч сімей у Приморському, Хаджибейському та Київському районах Одеси. Світло для 3000 родин вже вдалося відновити.

Зазначимо, у ніч на 6 квітня росіяни також завдали ударів по житловому сектору Одеси. Один з дронів влетів у багатоповерховий будинок, внаслідок чого загинула матір з 2-річною дитиною, а також 53-річна жінка. Через атаку на місто 16 людей постраждали, більшість із них госпіталізували.