Через низькі ціни на яблука фермер з Буковини пустив свій урожай на добрива для полів

Попри добрий врожай фермери не можуть продати яблука, адже закупівельні ціни є вкрай низькими

Фермер з Чернівецької області через низькі закупівельні ціни на яблука цьогоріч відмовився від збирання плодів на території свого господарства, а зібрану частину фруктів використовує як добрива для полів. Власник господарства розмістив відео у Facebook, на якому зафільмував процес розвантаження яблук з причепу на поле.



За словами фермера Михайла Банаря, він був змушений відмовитись від збору врожаю через занадто низькі закупівельні ціни на яблука.

«Продати урожай цьогоріч хоча б кудись я не зміг. Справа в тому, що ціна за кілограм становить 0,65 грн. Щоб здати за цією ціною, люди стоять в чергах цілу добу. Але не має ніякого сенсу реалізовувати продукцію за такими цінами. Адже 0,30 грн потрібно витратити тільки на те, щоб підняти це яблуко з землі. Плюс транспортні витрати. Мені треба було звільнити візок, і я знайшов рішення, яке ви побачили на відео», – цитує фермера сайт аграрних новин EastFruit.

Михайло Банар вважає, що нинішні ціни не є обґрунтованими і штучно занижуються в результаті «змови власників переробних заводів, які створили таку ціну».

Як пише «Молодий буковинець», нещодавно на Буковині низка садівників Сокирянського району вийшла на попереджувальну акцію протесту через суттєве заниження ціни яблук. Вони поскаржились на великий переробний бізнес до Антимонопольного комітету, заявивши, що «якщо не буде ціни – не буде садів».

Фермери обурюються: якщо торік яблука приймали за ціною 7 гривень за кілограм, то нині ця вартість скотилася до 70-80 копійок. Аграрії звинуватили звинувачують підприємства у змові та штучному зниженні закупівельної ціни на яблука.

Заводи зі своїми численними пунктами прийому яблук – єдина можливість для дрібних фермерів продати так зване «технічне яблуко», тобто те, з якого виготовляють яблучний концентрат. Альтернативи немає – експортувати яблука за кордон можуть лише великі агроформування. У таких умовах, кажуть селяни, їм доведеться поступово відмовлятися від садівничого бізнесу.