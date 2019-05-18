Через сильну грозу у Львові зупинили роботу електротранспорту

СуспільствоНазарій Тузяк, 18 травня18130

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Рух трамваїв та тролейбусів у Львові зупинили на годину через сильну грозу і випадання великої кількості опадів. Водночас, за інформацією Львівської міськради, у місті не виявлено серйозних підтоплень і станом на 20:00 транспорт курсує без проблем.

Подачу струму для електротранспорту вимкнули на годину до 19:30 в цілях безпеки. «Оскільки електрообладнання перебуває в нижній частині вагонів і коли високий рівень води, трамвай може вийти з ладу і буде потребувати довготривалого ремонту. Тому в цілях безпеки струм під час сильної зливи було вимкнено на годину. О 19.32 год рух електротранспорту було відновлено повністю», — йдеться у повідомленні прес-служби ЛМР.

За інформацією голів районних адміністрацій Львова, на території міста не виявлено сильних підтоплень. При цьому двірники повторно розчищають дощоприймачі, аби не виникло проблем із відтоком води з вулиць.

У ЛМР також повідомили, що наразі невелике підтоплення двох під’їздів виявили на вул. Медової Печери, 38а і там вже працюють комунальні служби.

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