Початок наступного тижня буде грозовим, температура повітря до 27°

Синоптики розповіли про погоду на 20-23 травня

Наступного тижня в Україні прогнозують 23-28 градусів тепла, на більшості території буде мінлива хмарність подекуди з грозами та дощами. Найбільше опадів буде в західних регіонах. Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомив «Укрінформ».

На 20-21 травня синоптики прогнозують у західних областях хмарну з проясненнями погоду; грозові дощі, на Прикарпатті місцями значні. Температура вночі 10-15°, вдень 19-24°.

На решті території буде мінлива хмарність. 20 травня без опадів, 21 травня у північних, центральних, вдень місцями і на півдні – невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 11-16°, на крайньому сході місцями 8-10°, вдень 22-27°. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

На 22-23 травня по Україні очікуються короткочасні дощі, грози. Температура вночі 9-15°, вдень 17-23°, на півдні та сході 23 травня – до 27°.

До слова, як кліматичні зміни впливають на Україну можна дізнатись зі статті «То в жар, то в дощ».