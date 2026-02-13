У школах Рівненської громади продовжили дистанційний формат навчання з 16 до 20 лютого через складну епідеміологічну ситуацію із захворюваністю на грип та ГРВІ. Про це у пʼятницю, 13 лютого, повідомив секретар Рівненської міської ради Віктор Шакирзян.

За його інформацією, рівень захворюваності перевищує епідемічний поріг на 49%. Зокрема, упродовж останніх семи днів до медичних закладів понад 3 тис. мешканців громади, більшість з яких (68,3%) – діти.

Ліцеї та гімназії навчатимуться онлайн упродовж тижня – з 16 до 20 лютого 2026 року. Після цього комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повторно збереться, щоб вирішити: продовжувати дистанційне навчання чи повернутися до очного формату.

Нагадаємо, раніше усі школи Рівненської громади перевели на дистанційний формат навчання з 9 до 13 лютого. Таке рішення ухвалили через зростання захворюваності на грип та ГРВІ.