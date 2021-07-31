Через спалювання стерні на Стрийщині обгоріла 78-річна жінка
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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Стерня загорілася в селі Київець, що на Стрийщині
На Стрийщині через спалювання стерні обгоріла 78-річна жінка. Її із 35% опіків тіла доправили у реанімацію.
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Як повідомили у суботу, 31 липня, у ДСНС Львівщини, о 13:46 30 липня рятувальники виїхали гасити пожежу на відкритій території в селі Київець, що на Стрийщині. На місці з'ясувалось, що пожежу мешканці локалізували ще до приїзду рятувальників. Вогнем знищено 2 тис. м2 стерні.
Внаслідок займання 78-річна жінка отримала опіки І-ІІ ступеню, в неї обгоріло 35% тіла. Її у важкому стані госпіталізували в реанімаційне відділення 8-ї міської клінічної лікарні Львова.
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