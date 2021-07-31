Стерня загорілася в селі Київець, що на Стрийщині

На Стрийщині через спалювання стерні обгоріла 78-річна жінка. Її із 35% опіків тіла доправили у реанімацію.

Як повідомили у суботу, 31 липня, у ДСНС Львівщини, о 13:46 30 липня рятувальники виїхали гасити пожежу на відкритій території в селі Київець, що на Стрийщині. На місці з'ясувалось, що пожежу мешканці локалізували ще до приїзду рятувальників. Вогнем знищено 2 тис. м2 стерні.

Внаслідок займання 78-річна жінка отримала опіки І-ІІ ступеню, в неї обгоріло 35% тіла. Її у важкому стані госпіталізували в реанімаційне відділення 8-ї міської клінічної лікарні Львова.