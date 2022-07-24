81-річну мешканку Буська з опіками госпіталізували до лікарні через спалювання стерні. Щоб загасити займання, на місце виїздили рятувальники.

Як повідомили у ДСНС Львівщини, у суботу, 23 липня, о 13:55 до них надійшло повідомлення про пожежу на земельній ділянці на вул. Січових Стрільців у Буську.

Внаслідок пожежі отримала опіки 81-річна власниця цієї земельної ділянки. Старшу жінку було госпіталізовано в Буську центральну районну лікарню.

О 14:06 пожежу локалізовано та о 14:13 ліквідовано. Вогнем знищено стерню окремими осередками на площі 100 м2.

Додамо, що під час пожежі сухої трави у полі біля Яворова також обгорів 72-річний чоловік.