Рятувальники врятували 72-річного чоловіка, який обгорів та знепритомнів посеред пожежі сухої трави та ячменю у полі на Яворівщині. Чоловіка з опіками госпіталізували до лікарні.

Як повідомляє ДСНС Львівщини, у п’ятницю, 22 липня, до них надійшло повідомлення про пожежу в с. Старий Яр Яворівського району. Пожежа виникла на відкритій території.

На момент прибуття вогнеборців з’ясувалось, що горить суха трава та ячмінь. Під час гасіння пожежі посеред палаючого ячменю було виявлено чоловіка з ознаками опіків та без свідомості. Паралельно з гасінням, вогнеборці викликали медиків та надали чоловіку домедичну допомогу.

Потерпілого, чоловіка 1950 року народження, медики госпіталізували у 8-му міську клінічну лікарню м. Львова з діагнозом опіки руки та обличчя ІІ ступеня.

Внаслідок пожежі вогнем знищено суху траву на площі 3 000 м2 та ячмінь на корні на площі 500 м2.

Пожежникам вдалось запобігти швидкому розповсюдженню вогню та врятувати 500 м2 ячменю та 1 000 м2 пшениці.