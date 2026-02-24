Автостанція «Чайка» запрацювала в Рівному у квітні 2011 року

Автостанція «Чайка» у Рівному припинить роботу 1 квітня. Власники ухвалили відповідне рішення через збитковість бізнесу. Про це у вівторок, 24 лютого, повідомило «Суспільне».

Як розповіла начальниця автостанції Оксана Ковальчук, каси з продажу квитків працюватимуть до обіду 27 лютого, після чого їх закриють.

«Автостанція “Чайка” є приватною власністю і вона розташована на приватній землі. Наші власники несуть збитки вже не перший рік. Тому прийняли таке непросте рішення, щоб автостанцію закрити», – зауважила Оксана Ковальчук.

Начальник управління інфраструктури та промисловості Рівненської ОВА Федір Мисюра повідомив виданню «Рівне вечірнє», що на автостанції вже звільнили касирів, а продаж квитків здійснюється безпосередньо у транспортних засобах. Перевізників попередили про розірвання договорів на обслуговування.

За його словами, наразі остаточно не визначено, куди перенесуть маршрути. Триває діалог із міською владою щодо можливого облаштування нової локації в районі Льонокомбінатівського кільця. Для цього необхідний інвестор та реорганізація дорожнього руху. Ймовірно, частину рейсів тимчасово розподілять між двома іншими автостанціями міста – залізничною та автовокзалом на вулиці Київській.

Додамо, що автостанція «Чайка» запрацювала у Рівному 5 квітня 2011 року. Першими звідти вирушили маршрутки на Костопільський та Березнівський напрямки.