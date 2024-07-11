Підозрюваний пообіцяв двом знайомим організувати виїзд за кордон

Правоохоронці викрили 36-річного перевізника з Тернопільщини, який намагався вивезти до Румунії двох чоловіків призовного віку. За скоєне порушнику загрожує до семи років позбавлення волі. Про це 11 липня повідомили у прокуратурі Чернівецької області.

За даними слідства, 36-річний підозрюваний пообіцяв двом знайомим призовного віку організувати їм виїзд за кордон. Чоловік мав дозвіл на здійснення вантажних міжнародних перевезень, тому заховав пасажирів між посилками у багажному відділенні автомобіля Mercedes Sprinter, і поїхав у напрямку Румунії. Втім, прикордонники виявили та затримали втікачів.

Слідчі повідомили водію мікроавтобуса про підозру за ч. 2 ст. 332 КК України (незаконне переправлення кількох осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає від п'яти до семи років позбавлення волі.