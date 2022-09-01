Чернівецький військкомат закликав цивільних віддавати автомобілі для ЗСУ
Військовим на фронт потрібні вантажівки, мікроавтобуси і спецтехніка
Чернівецький військкомат попросив усіх небайдужих допомогти із забезпеченням автомобілями для військових. Наразі для ЗСУ терміново потрібні вантажівки, екскаватори, автоцистерни, мікроавтобуси, санітарні авто та позашляховики.
Повідомлення про потребу в автомобілях оприлюднила прес-служба Чернівецького військкомату у четвер, 1 вересня. «Автомобілі на фронті – розхідний матеріал. Машини щодня закінчуються. Залізо не витримує тих атак, які витримують наші залізні воїни. Але воїнам вкрай необхідна автомобільна техніка! Підвозити снаряди, перекидати обладнання, рятувати поранених», – зазначили у військкоматі.
Зараз військовим на фронт терміново потрібні:
- вантажівки: бортові, автофургони, фури;
- спецавто: паливозаправні, екскаватори, автоцистерни, автотягачі, причепи;
- мікроавтобуси: легкові, вантажні;
- санітарні автомобілі;
- позашляховики.
Для надання автомобільної допомоги війську телефонуйте: 050 131 82 69.