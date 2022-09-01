Терміново на фронт потрібні вантажівки, спецавтомобілі та позашляховики

Чернівецький військкомат попросив усіх небайдужих допомогти із забезпеченням автомобілями для військових. Наразі для ЗСУ терміново потрібні вантажівки, екскаватори, автоцистерни, мікроавтобуси, санітарні авто та позашляховики.

Повідомлення про потребу в автомобілях оприлюднила прес-служба Чернівецького військкомату у четвер, 1 вересня. «Автомобілі на фронті – розхідний матеріал. Машини щодня закінчуються. Залізо не витримує тих атак, які витримують наші залізні воїни. Але воїнам вкрай необхідна автомобільна техніка! Підвозити снаряди, перекидати обладнання, рятувати поранених», – зазначили у військкоматі.

Зараз військовим на фронт терміново потрібні:

вантажівки: бортові, автофургони, фури;

спецавто: паливозаправні, екскаватори, автоцистерни, автотягачі, причепи;

мікроавтобуси: легкові, вантажні;

санітарні автомобілі;

позашляховики.

Для надання автомобільної допомоги війську телефонуйте: 050 131 82 69.