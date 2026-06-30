Їндржих Райхл заявив про бажання позбавити Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Чехії

Голова чеської партії «Право. Повага. Професіоналізм» (PRO) Їндржих Райхл, який входить до парламентського клубу «Свобода і пряма демократія» (SPD), має намір запропонувати президенту Чехії Петру Павелу позбавити Володимира Зеленського найвищої державної нагороди країни – ордена Білого лева. Про це у вівторок, 30 червня, повідомив чеський новинний сайт České noviny.

За словами Райхла, Чехія має взяти приклад із президента Польщі Кароля Навроцького та позбавити Володимира Зеленського ордена Білого лева – найвищої державної нагороди Чехії через рішення президента України надати одному з підрозділів ЗСУ найменування на честь Героїв УПА. Райхл заявив, що «Свобода і пряма демократія» просуватиме в урядовій коаліції ініціативу, щоб Палата депутатів звернулася до президента Петра Павела з пропозицією позбавити Зеленського цієї нагороди. Зокрема, SPD планує заручитися підтримкою партії «Автомобілістів» та руху «Акція незадоволених громадян» (ANO).

«Ми не можемо мовчати, коли нашу найвищу державну нагороду має людина, яка називає військові підрозділи іменами нацистських монстрів», – заявив Їндржих Райхл.

Згідно із законодавством Чехії, рішення про позбавлення державних нагород ухвалює суд. Таке покарання передбачене у разі засудження до позбавлення волі на строк не менше двох років за умисний злочин.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Володимир Зеленський був нагороджений орденом Білого лева у жовтні 2022 року. Тодішній президент Чехії Мілош Земан заявив, що нагородив президента України за відмову від евакуації до США на початку повномасштабного вторгнення та рішення «залишитися в охопленому війною Києві».

Водночас пропозицію про позбавлення Зеленського оредну Білого лева розкритикувала опозиція. Депутат від партії «Християнсько-демократичний союз» Бенджамін Чінчіла висловив сподівання, що «Автомобілісти» та рух «Акція незадоволених громадян» (ANO) не підтримають «Свободу і пряму демократію». Також ініціативу щодо позбавлення президента України державної нагороди засудив голова партії «Старости та незалежні» Віт Ракушан, який до грудня 2025 року обіймав посаду віцепрем'єр-міністра Чехії.

«Зняття прапорів і відбирання нагород – і все це супроводжується ненависницькою, узагальнювальною риторикою. Ось у двох словах вся та горезвісна політика "Свободи і прямої демократії". Вони змогли це зробити, коли Андрей Бабіш привів їх до влади після років перебування у цілком заслуженому політичному підвалі», – наголосив Віт Ракушан.

Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди країни. Цю відзнаку Зеленський отримав 5 квітня 2023 року від тодішнього колеги Анджея Дуди.

Підставою для такого рішення, за словами Навроцького, став указ Володимира Зеленського, підписаний наприкінці травня, про надання Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ найменування на честь Героїв УПА. Польський президент назвав цей крок образливим для Польщі.

Наступного дня, 20 червня, Володимир Зеленський повернув орден Каролю Навроцькому, надіславши його «Новою поштою». Водночас президент України звернув увагу, що Польща досі не скасувала нагородження орденом Білого Орла російської імператриці Катерини II, італійського диктатора Беніто Муссоліні та колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, якого вважають близьким до Владіміра Путіна.

22 червня Канцелярія президента Польщі повідомила, отримала надісланий Зеленським орден Білого Орла. Там також розповіли, що орден передадуть на зберігання до Управління нагород та призначень. Орденом, який відкликали у Володимира Зеленського, не нагороджуватимуть інших людей.