Лавина зійшла на висоті 3500 метрів

В неділю, 9 квітня, у французьких Альпах внаслідок сходження лавини загинули щонайменше четверо людей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, пише BFMTV.

За його словами, лавина зійшла близько полудня на льодовик Армансетт біля найвищої гори в Альпах Монблану на французько-італійському кордоні.

Відомо, що серед чотирьох загиблих – двоє гірських гідів. Ще двоє людей наразі вважаються зниклими безвісти. NBC News повідомляє, що ще дев’ятеро людей отримали поранення.

Grosse coulée depuis les Dômes ce matin ...

Prudence en hors piste pic.twitter.com/9Hxzj9qvHp — Domaine Skiable des Contamines-Montjoie SECMH (@domaineskiable) April 9, 2023

Як пише Reuters, лавина зійшла на висоті 3500 метрів. Ті, хто перебував у момент сходження лавини, в цей момент каталися на лижах. Причини сходження лавини з’ясовують.