Але серед представників цього сімейства зустрічаються, хоч і не часто, доброзичливі та комунікабельні створіння

Варани захоплюють своєю схожістю на міфічних драконів і древніх динозаврів. Вони гнучкі, спритні, потужні – спостерігати за ними можна безкінечно. Але ці плазуни не пристосовані для життя в домі, а їхнє утримання під силу далеко не кожному. Master ZOO розповідає, чи варто заводити варана вдома та з якими труднощами можна стикнутись.

Деякі види варанів для будинку підходять більше, ніж інші. Але серед представників цього сімейства зустрічаються, хоч і не часто, доброзичливі та комунікабельні створіння. Особливо, якщо до будинку тварина потрапляє маленькою ящіркою. Якщо приділяти вихованцю достатньо уваги, домашній варан поступово звикає до людей, починає відрізняти свою сім'ю за запахом. Самці загалом агресивніші, ніж самки. Але при терпінні з боку господаря та належному везінні ящірка виростає миролюбною, може гуляти з вами на повідку у теплі дні.

Але комодський варан удома вкрай небезпечний. Тварини цього виду агресивні, відомі випадки смерті людей після їхнього нападу. Цей чудовий мисливець може впоратися зі здобиччю, що перевищує його за вагою вдесятеро. Потужні щелепи із зубами, як у хижих динозаврів, легко наносять рани, а в пащі тварини є отруйні залози. Утримувати такого хижака в неволі може дозволити собі дуже досвідчений герпетолог. Не кажучи вже про те, що створити прийнятні умови для життя стокілограмової ящірки дуже складно.

Які види домашніх варанів підійдуть для утримання

Найчастіше в домашніх умовах можуть жити такі види ящірок:

Тегу звичайний – має довжину до 1,2 м, вага близько 5 кг. Ці ящірки належать до сімейства тейїди, або американські варани. З комодським вараном вони дуже далекі родичі, приблизно, як собаки та кішки. Тегу дуже агресивні й при цьому полохливі. Це далеко не найкращий варіант рептилії для новачків. Нільський варан – досягає 1,5 м у довжину. Мешкає практично по всій території Африки біля постійних водойм. Ящірки добре бігають, плавають і лазять по деревах й скелях. Хоча цього варана і можна зустріти у продажу, це складний вихованець. Тварина агресивна, кусається і завдає хворобливих ударів хвостом. Якщо варан з дитинства перебуває у сім'ї, за належного терпіння господарів може соціалізуватися. Кільцехвостий варан (акантурус) – досягає довжини до 60 см. Живе в пустелях і напівпустелях Австралії. Ці види домашніх варанів популярні серед заводчиків насамперед через свої невеликі розміри. Серед них зустрічаються особи із цікавим забарвленням. Ці варани відрізняються мирним характером, їх можна утримувати парами. За сприятливих умов у тераріумі живуть до 20 років. Степовий (капський) варан – найчастіший вибір для заводчиків-початківців. У живій природі капський варан виростає до 2 м (з хвостом), але при домашньому утриманні довжина зазвичай становить 1,2 м для самців. Тривалість життя у неволі – близько 10 років. Капський варан, порівняно з іншими великими видами, найбільше підходить для домашнього утримання. Їх можна риручити з дитинства, також вони комунікабельні, миролюбні. Вміють розрізняти господаря по запаху, люблять сидіти на руках. Проте трапляються й агресивні особини. Наляканий домашній варан цілком може вкусити кривдника. У цьому випадку рани необхідно ретельно обробити, щоб уникнути інфікування.

Як облаштувати житло для варана

Щоб створити комфортний простір для варана вдома, знадобиться:

Просторий тераріум (не менше ніж півтори довжини тварини). Басейн для купання. Гілки та укриття, щоб імітувати природне середовище. Ультрафіолетові лампи для підтримки здоров’я. Оптимальний мікроклімат, який підійде саме для вашого варана.

Кільцехвості варани живуть у пустелях та напівпустелях Австралії. Вдень тут температура піднімається до 55 градусів, а вночі опускається до 10. У його будинку має бути тепла й прохолодніша зона. У тераріумі важливо стежити за вологістю. Через її підвищення у ящірок можуть розвинутись грибкові захворювання. Потрібен шар грунту, в якому варан зможе вирити нору. Також необхідна напувалка, воду в якій слід регулярно міняти.

У тераріумі для степового варана необхідно створити теплу зону - з температурою близько 40 ° С та прохолодний кут. Вночі в оселі варана має бути не прохолодніше, ніж 24-22 °С. Крім ультрафіолетових ламп у кришці, рекомендовано нижній обігрів. Дно тераріуму необхідно покрити піском, кокосовими чіпсами чи сфагнумом. Різні корчі та укриття порадують вихованця. Необхідний також невеликий басейн, який буде використовувати не тільки як ванну, але і як туалет.

Кому не варто заводити варана

Варан – непростий вихованець. Хоча часу безпосередньо для догляду він вимагає небагато, але потрібні знання. Сім'ям з маленькими дітьми або іншими домашніми вихованцями великі варани не підійдуть.Такий ящір може травмувати дитину, кішку чи собаку. Якщо ви вирішили купити варана, заздалегідь знайдіть контакти ветеринара-герпетолога, а також кількох досвідчених заводчиків, щоб знати, куди звернутися.