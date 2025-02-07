Деякі продукти можуть бути шкідливими або навіть токсичними для какаду

Папуги какаду не лише красиві та розумні, а й мають особливі вимоги до харчування. Щоб ваш пернатий друг був здоровим і щасливим, важливо стежити за його раціоном. Parrot розповідає, чим найкраще годувати какаду та яких продуктів варто уникати.

Що повинно бути в раціоні какаду?

Здоров’я вашого папуги напряму залежить від правильного харчування. Основні компоненти, які повинні бути в раціоні:

Зернові та насіння – є основою раціону какаду, адже вони забезпечують папугу необхідними вуглеводами та жирами. Найпопулярніші види:

Просо – легко засвоюється і є улюбленим продуктом папуг. Овес – джерело енергії та вітамінів групи B. Канаркове насіння – багате на білки й жири. Соняшник – слід давати в обмежених кількостях через високу жирність.

Фрукти та овочі – повинні становити близько 20-25% раціону какаду. Не забувайте мити їх перед подачею. Важливо уникати продуктів, що містять пестициди або гербіциди. У раціоні повинні бути:

Яблука – джерело вітаміну C і мікроелементів. Банани – багаті на калій, але через вміст цукру слід давати в невеликих кількостях. Морква – добре перетравлюється і багата на вітамін A. Броколі – джерело кальцію та вітаміну K. Паприка – багата на антиоксиданти й вітамін C.

Білкові продукти – допомагають у формуванні та підтримці м’язів. Іноді можна додавати такі продукти:

Варені яйця – цінне джерело високоякісного білка. Нежирний сир – можна давати у невеликих кількостях. Комерційні білкові добавки – спеціально розроблені для папуг.

Мінеральні добавки – необхідні для підтримання міцності кісток і здорового оперення. Ось кілька варіантів:

Кальцієві блоки – важливі для здоров’я кісток. Раковини – природне джерело кальцію, яке папуги люблять гризти.

Яких продуктів слід уникати?

Деякі продукти можуть бути шкідливими або навіть токсичними для какаду. Ось перелік того, що варто уникати:

Шоколад і кофеїн – надзвичайно токсичні для птахів. Авокадо – містить токсин, який може викликати серцеві проблеми у птахів. Їжа для людей – більшість приготованих продуктів для людей, особливо з приправами та високим вмістом жиру, погано впливають на здоров’я папуг.

Основні правила годування какаду

Щоб забезпечити вашому папузі здорове та безпечне харчування, дотримуйтеся наступних порад: