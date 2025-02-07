Правильний раціон какаду: чим годувати екзотичного улюбленця
Папуги какаду не лише красиві та розумні, а й мають особливі вимоги до харчування. Щоб ваш пернатий друг був здоровим і щасливим, важливо стежити за його раціоном. Parrot розповідає, чим найкраще годувати какаду та яких продуктів варто уникати.
Що повинно бути в раціоні какаду?
Здоров’я вашого папуги напряму залежить від правильного харчування. Основні компоненти, які повинні бути в раціоні:
Зернові та насіння – є основою раціону какаду, адже вони забезпечують папугу необхідними вуглеводами та жирами. Найпопулярніші види:
- Просо – легко засвоюється і є улюбленим продуктом папуг.
- Овес – джерело енергії та вітамінів групи B.
- Канаркове насіння – багате на білки й жири.
- Соняшник – слід давати в обмежених кількостях через високу жирність.
Фрукти та овочі – повинні становити близько 20-25% раціону какаду. Не забувайте мити їх перед подачею. Важливо уникати продуктів, що містять пестициди або гербіциди. У раціоні повинні бути:
- Яблука – джерело вітаміну C і мікроелементів.
- Банани – багаті на калій, але через вміст цукру слід давати в невеликих кількостях.
- Морква – добре перетравлюється і багата на вітамін A.
- Броколі – джерело кальцію та вітаміну K.
- Паприка – багата на антиоксиданти й вітамін C.
Білкові продукти – допомагають у формуванні та підтримці м’язів. Іноді можна додавати такі продукти:
- Варені яйця – цінне джерело високоякісного білка.
- Нежирний сир – можна давати у невеликих кількостях.
- Комерційні білкові добавки – спеціально розроблені для папуг.
Мінеральні добавки – необхідні для підтримання міцності кісток і здорового оперення. Ось кілька варіантів:
- Кальцієві блоки – важливі для здоров’я кісток.
- Раковини – природне джерело кальцію, яке папуги люблять гризти.
Яких продуктів слід уникати?
Деякі продукти можуть бути шкідливими або навіть токсичними для какаду. Ось перелік того, що варто уникати:
- Шоколад і кофеїн – надзвичайно токсичні для птахів.
- Авокадо – містить токсин, який може викликати серцеві проблеми у птахів.
- Їжа для людей – більшість приготованих продуктів для людей, особливо з приправами та високим вмістом жиру, погано впливають на здоров’я папуг.
Основні правила годування какаду
Щоб забезпечити вашому папузі здорове та безпечне харчування, дотримуйтеся наступних порад:
- Регулярність: годуйте папугу в один і той самий час кожного дня.
- Чистота: мийте фрукти й овочі перед годівлею.
- Свіжість: забезпечуйте птахові щоденний доступ до свіжої води та їжі.
- Різноманіття: урізноманітнюйте раціон, щоб какаду отримував всі необхідні поживні речовини.