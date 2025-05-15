Черепашки – вибагливі улюбленці, одного разу спробувавши солодку суницю чи чорницю вони можуть відмовитися їсти зелень

Середньоазіатські черепахи – справжні травоїдні, тому їхній раціон має складатися з рослинної їжі. Master Zoo розповідає, чим слід годувати черепаху, щоб вона залишалась здоровою та активною.

Основу їх щоденного раціону має становити свіжа або сушена зелень, а також свіжі овочі, фрукти та ягоди. Важливо пам’ятати, що соковитий корм – це 15-20% раціону, інакше у черепахи можуть початися проблеми із травленням.

Ви можете запропонувати своєму улюбленцеві – листовий салат, подорожник, конюшину, кульбабу, тонконіг, осот, ромашку, інші дикорослі трави, особливо злакові. Якщо ви не впевнені, чи можна черепасі ту, чи іншу рослину, проконсультуйтеся із ветеринаром, а краще просто не давайте. Черепахи із задоволенням поїдають гілочки яблуні, груші та берези з молодим листям. Гілочки слід періодично давати черепахам, оскільки вони доповнюють раціон грубою клітковиною, а також допомагають вихованцям сточувати дзьоб.

Щоб покращити апетит улюбленця, додайте до листового корму фрукти, овочі та ягоди. Черепах приваблюють яскраві кольори, тому морква, червоний солодкий перець, буряк, полуницю, малину, яблука, капусту всіх видів вони їдять із величезним задоволенням.

Пам'ятайте, що черепашки – вибагливі улюбленці, одного разу спробувавши солодку суницю чи чорницю вони можуть відмовитися їсти зелень. У цьому випадку доведеться на кілька днів відкласти частування та пропонувати рептиліям звичне трав'яне меню, урізноманітнюючи його морквою, буряком та яблуками.

Черепашкам не слід давати:

шкірку цитрусових;

кісточки яблук, груш, вишень та інших фруктів;

хліб, булки, сухарики;

цибулю, часник;

ревінь;

шпинат.

Також потрібно пам’ятати про спеціальні мінеральні добавки, які повинні бути в раціоні вашого улюбленця, адже вони необхідні для правильного розвитку черепахи.