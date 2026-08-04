Така поведінка може здаватися дивною, однак у неї є кілька цілком зрозумілих причин

Деякі коти із захопленням граються кубиками льоду, ганяють їх по підлозі або навіть намагаються облизати. Така поведінка може здаватися дивною, однак у неї є кілька цілком зрозумілих причин. Catster розповідає, чому ж деяким котам так подобається лід.

Чому котів приваблює лід?

Природна цікавість.

Коти розумні та допитливі тварини, тому вони просто люблять досліджувати різні речі, зокрема гратися з кубиками льоду. Якщо ви дасте котам кубики льоду або вони помітять кілька кубиків льоду, вони зазвичай почнуть гратися. І після першої такої гри ваш кіт може виявити бажання повторити цей тип гри, тому будьте обережні та ховайте напої з льодом від свого улюбленця.

Це весело.

Деяким котам просто подобаються кубики льоду, тому що вони веселі. Вони слизькі та мають тенденцію «втікати» від котів, якщо ті вдарять їх лапами. Крім того, їхня слизька текстура перетворює лід на веселу гру, схожу на погоню, де кіт отримує фізичну та розумову стимуляцію.

Їм подобається гризти лід.

Деякі коти люблять гризти кубики льоду через те, як лід відчувається на зубах, та через охолоджуючий ефект, який він створює в роті. Хоча жування льоду сприяє їхньому очищенню та масажує ясна, надмірне жування може пошкодити зуби.

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Якщо ви помітили, що ваш кіт любить гризти кубики льоду, подбайте про те, щоб кубики були невеликими, і наглядайте за ним під час жування.