Собаки можуть страждати від різноманітних харчових алергій, включаючи алергічні реакції на молоко та молочні продукти, такі як морозиво.

Попри спокусу поділитися морозивом зі своїм чотирилапим другом у спекотний день, ветеринари радять утриматися від цього. American Kennel Club розповідає, чому собакам не варто давати їсти морозиво.

Чому собакам не можна їсти морозиво

Непереносимість до лактози

Перша проблема з морозивом полягає в тому, що організм собак не пристосований до перетравлення молока після того, як їх відлучають від грудей цуценятами. За словами доктора Джеррі Кляйна, головного ветеринарного лікаря AKC, цуценята мають фермент, необхідний для розщеплення материнського молока. Проте в дорослому віці більшість собак не переносять лактозу. Якщо годувати таких собак молочними продуктами, вони можуть мати діарею, блювоту, біль у животі або гази. Молочні продукти з високим вмістом жиру також можуть викликати панкреатит у собак.

Харчові алергії

Собаки можуть страждати від різноманітних харчових алергій, включаючи алергічні реакції на молоко та молочні продукти, такі як морозиво. Ця алергія є реакцією на білки, що містяться в молочних продуктах, і може проявлятися у вигляді блювоти та діареї або призводити до червоних сверблячих висипань на шкірі.

Ожиріння

Ще однією проблемою морозива є те, що воно містить багато цукру, а годування собаки солодкою їжею може призвести до збільшення ваги та ожиріння, що може спричинити інші проблеми зі здоров'ям.

Токсичні ароматизатори

Остання проблема з морозивом полягає в тому, що деякі ароматизатори можуть бути небезпечними для собак. Наприклад, шоколад, який токсичний для собак.