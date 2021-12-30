Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що у членів РНБО вистачить голосів для введення санкцій проти екс-президента Петра Порошенка, якщо до Апарату надійдуть відповідні подання. Таку думку він висловив на брифінгу у четвер, 30 грудня.

«Якщо відповідні документи [щодо санкцій] будуть надіслані в Апарат РНБО від інституцій, які мають на це право, а їх п’ять, ми ці питання обов’язково розглянемо», – заявив Данілов, додавши, що до РНБО таких подань стосовно санкцій проти Порошенка не надходило.

Він зазначив, що РНБО має зобов’язана розглянути подання, які до них надходять. Однак, чи будуть приймати рішення, чи ні – залежить від самих членів РНБО, уточнив Данілов. Водночас він припустив, у разі такого подання у Ради нацбепзеки та оборони голосів для цього вистачить.

«Для того, щоб рішення було прийняте, потрібно дві третини голосів. Якщо такі документи з’являться, я думаю, що таких голосів буде більш ніж достатньо для цього питання», – розповів він.

Справа проти Порошенка

Справа стосується постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям «Л/ДНР» в 2014–2015 роках. За даними слідства, на закупівлю вугілля держпідприємства витратили понад 200 млн грн. У цьому провадженні вже повідомили про підозру нардепу Віктору Медведчуку та екс-міністру енергетики Володимиру Демчишину в 2014–2015 роках.

Водночас опубліковані журналістами проекту Bihus.Info записи переговорів Медведчука свідчать, що гроші передавалися «під контролем» представників української спецслужби. СБУ також пообіцяла вивчити причетність до цієї справи п’ятого президента Петра Порошенка і екс-голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.

17 грудня, Петро Порошенко відмовився отримати повістку про виклик на допит у справі постачання вугілля із тимчасово окупованих територій. ДБР заявило, що їхні слідчі намагалися вручити Порошенку повістку про виклик поблизу Верховної Ради, однак він їх проігнорував та поїхав у невідомому напрямку.

Справа стосується постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям «Л/ДНР». У цьому провадженні вже повідомили про підозру нардепу Віктору Медведчуку та екс-міністру енергетики Володимиру Демчишину.