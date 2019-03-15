ДБР перевірить ймовірну причетність директора НАБУ до корупції в оборонній галузі

ДБР дасть юридичну оцінку діям Ситника, після заяви очільника САП

ДБР вирішило перевірити ймовірну причетність директора НАБУ Артема Ситника до приховування корупційних схем в оборонній сфері.

Про це 15 березня повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на директора ДБР Романа Трубу. Останній, коментуючи заяву очільника САП Назара Холодницького щодо причетності Артема Ситника до приховування участі своїх працівників у схемах, заявив, що ДБР дасть юридичну оцінку діям Ситника.

«Ми досліджуватимемо всі факти, і перевірятимемо всі обставини, про які нам буде відомо. Звісно питання в нас будуть не лише до детективів, які не розслідували чи не зареєстрували матеріали перевірки. Зокрема юридичну оцінку нададуть діям як керівних підрозділів НАБУ, так і керівництву», — зазначив Труба.

Нагадаємо, що раніше керівник САП заявив про провал розслідування розкрадання в оборонній галузі і поскаржився, що САП не може повністю контролювати діяльність детективів НАБУ. За його словами, директор НАБУ Артем Ситник знав про участь своїх працівників у схемах щодо розкрадань в оборонці.

Раніше журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування, де показали корупційну схему розкрадання 250 млн грн в оборонній сфері. Головними фігурантами журналістського розслідування виявився заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олег Гладковський разом зі своїм сином Ігорем Гладковським.

За даними журналістів, Ігор Гладковський разом за своїми «партнерами» у 2015 році організував постачання контрабандних російських деталей для української військової техніки. Якість поставлених деталей не перевірялася і до України міг потрапити простий металевий металобрухт. Контрабанду відмивали через державні оборонні фірми, яку купували ці деталі у фірм-прокладок за завищеною ціною у декілька разів.

В останній частині журналістського розслідування Bihus.Info йдеться, що ГПУ, військова прокуратура, СБУ, фіскальна служба та НАБУ неодноразово порушували кримінальні провадження щодо тіньових схем навколо «Укроборонпрому» та брали хабарі за їх закриття.