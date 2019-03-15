Керівник САП заявив про провал розслідування розкрадання в оборонній галузі

Керівник САП Назар Холодницький

Спеціальна антикорупційна прокуратура здійснює нагляд за Національним антикорупційним бюро України, але не може повністю контролювати діяльність детективів. Про це заявив керівник САП Назар Холодницький у програмі «Право на владу» у ефірі 1+1 ввечері у четвер, 14 березня.

«Якщо говорити про провадження, в якому фігурувала «Оптимумспецдеталь», то тут, я це визнаю, це провал у розслідуванні, це провал у процесуальному керівництві також», - визнав він. «Мені шкода визнавати, але про ці 87 сторінок тої переписки прокурори САП не знали, тому що вони на руки передані головним військовим прокурором Матіосом керівнику детективів Калужинському. Де далі ці матеріали поділися в стінах НАБУ, ми не знаємо», - сказав він.

За словами Холодницького, працівники САП не могли відслідкувати долю цих матеріалів.

«Зрозумійте правильно: детективи - це ті, хто дають прокурорам матеріали, з якими треба йти до суду. Якщо ці матеріали десь губляться в стінах НАБУ, прокурор жодним чином не може їх побачити», - розповів він.

Він також сказав, що закон зобов’язує детективів надавати всі матеріали.

«САП здійснює нагляд. Але САП не може проконтролювати моментів, коли матеріали фактично ховаються від прокурорів, фізично ховаються. І САП не може проконтролювати моменти, коли ці матеріали фактично зникають», - зауважив прокурор.

Він також додав, що доля вказаних матеріалів прокурорам наразі невідома.

«Я не можу добитися від керівництва НАБУ, де ці матеріали. Якби не Bihus.Info, ми би про ці матеріали навіть не дізналися», - визнав він.

Зазначимо, що Генеральний прокурор України Юрій Луценко припустив вручення нових підозр у справі розкрадань в «Укроборонпромі», у тому числі сину екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігорю Гладковському.

Як інформував ZAXID.NET, 25 лютого проект Bihus.Info оприлюднив розслідування розкрадань в «Укроборонпромі», до яких, за даними журналістів, нібито причетний син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор Гладковський із фігурантами Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою. У НАБУ заявили, що фірми, які фігурують у розслідуванні, є об'єктами розслідувань Бюро. 11 березня журналісти оприлюднили частину розслідування, в якій йдеться, що в ГПУ і СБУ брали хабарі за закриття справ щодо розкрадання в «Укроборонпромі», а також причетність НАБУ.