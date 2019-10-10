ДБР проводить масові обшуки у кабінетах та квартирах львівських митників

Обшуки відбуваються на митних постах та за місцями проживання посадовців

У четвер, 10 жовтня, СБУ та детективи Державного бюро розслідувань проводять масові обшуки на постах Львівської митниці та за місцями проживання службових осіб митниці. Про це повідомила перша заступниця директора ДБР Ольга Варченко на своїй сторінці у Facebook.

«Саме зараз проводимо санкціоновані обшуки на Львівській митниці ДФС. А саме, на пункті пропуску, митних постах та їхніх відділах митного оформлення, а також за місцем проживання її службових осіб. Загалом – 40 обшуків», – написала Варченко.

Причиною обшуків є викриття незаконної схеми із ввезення в Україну брендового одягу за підробленими документами. Вартість однієї такої партії, за даними Ольги Варченко, становить 400 тис. доларів США. Одяг ввозили в Україну як секонд-хенд, однак скільки саме партій одягу було ввезено не уточнюється.

Фото з обшуків СБУ

«Схема виглядала так (за попередньою інформацією): підприємство-імпортер замовляє один товар з країн ЄС – у нашому випадку – дорогий брендовий одяг, а коли він доїжджає до митниці призначення для проходження митного оформлення – перетворюється на “товар підміни” – у цьому випадку – секондхенд. Такий одяг потрапляв на український ринок без сплати відповідних митних платежів. У результаті, держава зазнавала збитків, лише уявіть, щонайменше 1 мільйон гривень з кожної партії товару», – пояснює Ольга Варченко.

За її словами, вантажівки, які перевозили одяг, перетинали пункт пропуску лише у зміну певних посадовців. Однак про який саме пункт пропуску йдеться, наразі невідомо.

Окрім обшуків на Львівській митниці, обшуки також проводять у офісах підприємств-імпортерів та у квартирах їхніх керівників. Процесуальне керівництво здійснює генеральна прокуратура.

Кримінальне провадження зареєстроване за ознаками ухилення від сплати податків, зловживання владою або службовим становищем, а також за ознаками хабарництва.