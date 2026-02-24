Саперу загрожує до 7 років увʼязнення

Співробітники Державного бюро розслідувань викрили сапера прикордонного загону на Донеччині на привласненні озброєння. Військовий пересилав його поштою до Харкова. Про це у вівторок, 24 лютого, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідчих, сапер мав доступ до арсеналу підрозділу, у якому проходив службу, й викрадав звідти вибухові матеріали та комплектуючі. Викрадене озброєння військовий поштою пересилав з Донеччини двом знайомий у Харкові, які потім зберігали його у власних помешканнях, накопичуючи арсенал.

«Під час відправлення чергової партії правоохоронці на одному з поштових терміналів Харкова вилучили майже 300 одиниць небезпечних засобів ураження. Серед них – головні частини некерованих реактивних снарядів, корпуси гранат, порохові заряди, підривачі, елементи до підствольних систем та інші складники вибухових пристроїв», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці також здійснили обшуки у помешканнях спільників військового, під час яких вилучили бойові частини зарядів, ручні гранати, електродетонатори, капсулі-детонатори, компоненти до гранатометних пострілів тощо.

Військовому оголосили підозру у незаконному поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263 КК України), йому загрожує до 7 років увʼязнення.

Нагадаємо, у січня 2026 року хакерська група «256 Кібер Штурмова Дивізія» та міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm у спільному розслідуванні розповідали, що російські офіцери та «кадирівці» налагодили контрабанду зброї з фронту через Крим.