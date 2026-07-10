ДБР вручило підозру колишньому бійцю «Скелі»

Державне бюро розслідувань затримало військовослужбовця, який під час служби у 425 окремому штурмовому полку «Скеля», міг вчиняти насильство над іншими військовими. Йому інкримінують побиття військового капелана та офіцера на Харківщині, повідомила пресслужба ДБР 10 липня.

За інформацією слідства, перший випадок трапився біля одного із сіл Ізюмського району в травні 2025 року. До місця тимчасової дислокації «Скелі» прибули військовослужбовці іншого підрозділу, які перед цим виконували бойові завдання.

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Між військовими виникла суперечка через розміщення особового складу та техніки. Капелан намагався заспокоїти сторони та запропонував владнати ситуацію на рівні командування. Однак, за інформацією ДБР, підозрюваний кілька разів ударив його кулаком в обличчя. Унаслідок нападу капелан отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості. Його госпіталізували зі струсом головного мозку та переломом щелепи.

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Другий епізод стався у червні 2025 року в місті Барвінкове. Підозрюваний напав на підполковника, який був старшим за нього за військовим званням. За даними правоохоронців, молодший сержант повалив офіцера на землю, після чого завдав йому численних ударів руками й ногами по голові та тулубу. У результаті потерпілий дістав перелом ребра.

Військового затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 406 та ч. 4 ст. 405 КК України (порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості, а також у насильстві щодо начальника, вчиненому в умовах воєнного стану).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Розв’язується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

У ДБР додали, що слідчі перевіряють інформацію про інші можливі факти фізичного насильства, незаконного обмеження свободи, погроз зброєю, неналежного поводження та ненадання медичної допомоги військовослужбовцям у місцях розподілу й навчання полку «Скеля».

Нагадаємо, 7 липня онлайн-видання «Бабель» повідомило, що виявило ще сім смертей мобілізованих під час навчань у штурмовому полку «Скеля». Загалом з кінця осені минулого року по весну 2026 року редакція зафіксувала 31 випадок смерті. Ще один – стався літом 2025 року.

Вказувалося, що мобілізовані померли внаслідок пневмонії, інтоксикації, отруєння невідомою речовиною, серцево-судинних захворювань та інших хвороб. Водночас близькі бійців вважають, що їм несвоєчасно надавали медичну допомогу, а також припускають, що під час підготовки новобранці могли зазнавати жорстокого поводження.

Своєю чергою у полку «Скеля» заявили, що кожен смертельний випадок мають розглянути окремо. Там додали, що матеріал журналістів ґрунтується на свідченнях бійців, які не хотіли служити та самовільно залишали місце служби.

7 липня у 425 ОШП «Скеля» відреагували на нові публікації в медіа про ще сім випадків смертей новобранців під час проходження БЗВП. Там заявили, що намагаються «звести до нуля» небойові втрати і співпрацюють з правоохоронцями.

Раніше, 24 червня, ДБР розпочало розслідування небойових смертей у «Скелі», а Офіс омбудсмана Дмитра Лубінця оголосив перевірку інформації про випадки катування та доведення до самогубства військових «Скелі». 25 червня в межах розслідування ДБР відсторонили командира 425 окремого штурмового полку «Скеля», підполковника Юрія Гаркавого.