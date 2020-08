День Незалежності у Львові

З нагоди святкування 29 річниці Незалежності українці матимуть три вихідних, 22-24 серпня, але починати святкування можна уже в п’ятницю, 21 серпня. Фестивалі, концерти, лекції, півмарафон та ще багато цікавого чекає на львів’ян та гостей міста у ці вихідні.

Через карантин програма буде не такою насиченою, як у попередні роки, але, щоб нічого не пропустити, ZAXID.NET уклав свою підбірку заходів на ці святкові дні.

21 серпня (п’ятниця)

Із 19 серпня і до 24 серпня на Левандівці проходитиме фестиваль Параджанова. У п’ятницю на фестивалі можна відвідати лекцію про історію кіно у Львові, майстер-клас з дефіле, фотопозування та кінопоказ. Повна програма фестивалю.

О 18:00 на Сихові на території ринку «Шувар» відкриють фудкорт вуличної їжі. Це буде перша велика зона просто неба у спальному районі Львова, де можна буде відпочити з родиною, скуштувати страви від локальних виробників або купити фермерських продуктів.

Візуалізація фудкорту на Сихові

О 19:00 на території !FESTrepublic Лесь Подерв'янський проведе читання просто неба. Сторінка події.

21 серпня на площі перед ЛНУ ім. Івана Франка розпочнеться ярмарок «Створено у Львові», який триватиме до 23 серпня.

Розпочати тривалі вихідні можна й на вечірці біля басейну. О 19:00 у Zuzu club, що на кільцевій дорозі, розпочнеться акварейв, що триватиме до 02:00. Деталі та квитки.

22 серпня (субота)

О 09:00 на площі Ринок відкриється фермерський ярмарок, на якому можна підтримати локальних виробників та придбати фермерську продукцію: фрукти, овочі, молочні та м'ясні вироби. Він триватиме до 15:00.

На ярмарку можна підтримати локальних виробників та придбати фермерську продукцію

Із 10:00 львів’ян та гостей міста запрошують на екскурсії, лекції та кінопоказ у рамках фестивалю Параджанова на Левандівці. Повна програма фестивалю.

Протягом 22-23 серпня притулок «Домажир», що під Львовом, запрошує на святкування Дня Незалежності з ведмедями. У програмі екскурсії, страви на вогні, майстер-класи з розпису медових пряників. З нагоди свята усім, хто намалює ведмедів у вишиванках та принесе малюнок у «Домажир» даруватимуть подарунки. Деталі.

Притулок «Домажир», що під Львовом, запрошує на святкування Дня Незалежності з ведмедями

Об 11:00 у Парку культури та відпочинку розпочнеться чемпіонат України з велотріалу, що полягає у подоланні різних перешкод на велосипеді.

22 та 23 серпня через карантин Львівський півмарафон відбуватиметься онлайн. Учасники можуть обрати будь-яку індивідуальну дистанцію – 4,2 км, 10 км або 21 км або зареєструйся на командний забіг та бігти у будь-якому місці.

О 19:30 у Митрополичих садах лунатиме літній джаз. Деталі та квитки.

Ви також можете провести суботу на вечірці Geometry Of Dance, що розпочнеться о 22:30. Для вас гратимуть Orbit (Aimed, Serialism), Alex Pervukhin (Laconica, ZAVTRA, NA), Since93 (Rhythm Of Love), Dj Rose (Rhythm Of Love). Деталі.

23 серпня (неділя)

Із 10:00 львів’ян та гостей міста запрошують на фестиваль Параджанова на Левандівці. Повна програма фестивалю.

О 12:00 у Парку культури та відпочинку стартує ярмарок морозива Lviv Ice Cream Market 2020. На території парку діятиме фудкорт, також дитяча зона з розвагами та майстер-класами, а щовечора відвідувачів розважатимуть діджеї. Вхід на подію вільний.

23 та 24 серпня у Парку культури вдруге відбудеться ярмарок морозива

Протягом 22-23 серпня притулок «Домажир», що під Львовом, запрошує на святкування Дня Незалежності з ведмедями. У програмі екскурсії, страви на вогні, майстер-класи з розпису медових пряників. З нагоди свята усім, хто намалює ведмедів у вишиванках та принесе малюнок у «Домажир» даруватимуть подарунки. Деталі.

У День прапора о 18:00 на площі Ринок відбудеться концерт Братів Гадюкіних.

22 та 23 серпня через карантин Львівський півмарафон відбуватиметься онлайн. Учасники можуть обрати будь-яку індивідуальну дистанцію – 4,2 км, 10 км або 21 км або зареєструйся на командний забіг та бігти у будь-якому місці.

О 19:00 на оглядовому майданчику готелю Rius відбудеться концерт «Панорама старого Львова», де звучатимуть відомі композиції класичної музики, танго Астора П’яццоли, оркестрові мініатюри Лероя Андерсона, «Листок з альбома» Мирослава Скорика та інші твори. Деталі та програма.

О 19:30 у Митрополичих садах лунатиме музика з фільмів про кохання. Тут лунатимуть хіти з кращих романтичних фільмів XX ст. – XXI ст. у виконанні оркестру під керівництвом народного артиста України Богдана Мочурада. Деталі та квитки.

24 серпня (понеділок)

До 23:00 у Парку культури та відпочинку працюватиме ярмарок морозива Lviv Ice Cream Market 2020. На території парку діятиме фудкорт, також дитяча зона з розвагами та майстер-класами, а щовечора відвідувачів розважатимуть діджеї. Вхід на подію вільний.

Протягом 22-23 серпня притулок «Домажир», що під Львовом, запрошує на святкування Дня Незалежності з ведмедями. У програмі екскурсії, страви на вогні, майстер-класи з розпису медових пряників. З нагоди свята усім, хто намалює ведмедів у вишиванках та принесе малюнок у «Домажир» даруватимуть подарунки. Деталі.

У центрі відбудеться спільна молитва з «Дудариком»

О 15:30 на площі перед пам’ятником Тарасові Шевченкові хорова капела «Дударик» традиційно виконає Акафіст – це довгий піснеспів, який прославляє Пресвяту Богородицю, Ісуса Христа або святих.

У Львові відбудеться святковий автопробіг та виставка ретро-авто. Маршрут автопробігу: Парк культури та відпочинку – Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького - Музей визвольної боротьби України – Площа Ринок.

О 15:00 у рамках фестивалю Параджанова на Левандівці відбудеться концерт.

У Стрийському парку на верхній алеї відбудеться мистецько-аграрний ярмарок.

О 20:00 у Митрополичих садах виступить Оксана Муха. Деталі та квитки.