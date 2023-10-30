44-річна Валентина Бартошик з 2017 року очолювала департамент адміністративних послуг

Новою директоркою департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради призначили Валентину Бартошик. Раніше вона очолювала департамент адміністративних послуг ЛМР.

Як повідомила прес-служба Львівської міськради, 30 жовтня нову очільницю департаменту представила заступниця міського голови з гуманітарних питань Ірина Кулинич.

«Відсьогодні пані Валентина стає повноцінним керівником департаменту гуманітарної політики. Вона вимоглива, справедлива, трудолюбива і цілеспрямована, тому думаю, що це рішення підсились роботу гуманітарної сфери нашого міста. В департаменті працюють справжні професіонали, які точно є на своїх місцях, тому переконана, що попереду лише нові звершення», – зазначила Ірина Кулинич.

Департаменту гуманітарної політики підпорядковуються управління соціального захисту, управління «Служба у справах дітей» та управління охорони здоров'я.

Паралельно Валентина Бартошик буде виконувати обов’язки керівниці департаменту адміністративних послуг. В департаменті гуманітарної політики вона замінила Євгена Бойка, який раніше виконував обов’язки керівника.

44-річна Валентина Бартошик за освітою менеджерка. У Львівській міськраді на різних посадах працювала з 2001 року, зокрема, була помічницею заступника міського голови з питань економіки та соціальної політики, керувала адміністративно-господарським управлінням, а з січня 2017 року працювала директоркою департаменту адміністративних послуг.