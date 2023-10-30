Департамент гуманітарної політики Львова очолила Валентина Бартошик
Раніше виконувачем обов’язків директора департменту був Євген Бойко
Новою директоркою департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради призначили Валентину Бартошик. Раніше вона очолювала департамент адміністративних послуг ЛМР.
Як повідомила прес-служба Львівської міськради, 30 жовтня нову очільницю департаменту представила заступниця міського голови з гуманітарних питань Ірина Кулинич.
«Відсьогодні пані Валентина стає повноцінним керівником департаменту гуманітарної політики. Вона вимоглива, справедлива, трудолюбива і цілеспрямована, тому думаю, що це рішення підсились роботу гуманітарної сфери нашого міста. В департаменті працюють справжні професіонали, які точно є на своїх місцях, тому переконана, що попереду лише нові звершення», – зазначила Ірина Кулинич.
Департаменту гуманітарної політики підпорядковуються управління соціального захисту, управління «Служба у справах дітей» та управління охорони здоров'я.
Паралельно Валентина Бартошик буде виконувати обов’язки керівниці департаменту адміністративних послуг. В департаменті гуманітарної політики вона замінила Євгена Бойка, який раніше виконував обов’язки керівника.
44-річна Валентина Бартошик за освітою менеджерка. У Львівській міськраді на різних посадах працювала з 2001 року, зокрема, була помічницею заступника міського голови з питань економіки та соціальної політики, керувала адміністративно-господарським управлінням, а з січня 2017 року працювала директоркою департаменту адміністративних послуг.