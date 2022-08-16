На місце конфлікту приїхав батько депутата, який наніс опоненту удар рукояткою молотка

У селі Мощаниця Рівненського району сталась бійка за участі депутата Острозької міськради від партії «За майбутнє» Дмитра Данилюка. Причина виникнення конфлікту наразі невідома. За інформацією очевидців, після дорожнього конфлікту 38-річний депутат сокирою вдарив кілька разів опонента, після чого почалася шарпанина. На місце приїхав ще 60-річний батько депутата, який також кілька разів вдарив опонентів молотком. Інцидент стався ще в понеділок, 15 серпня, однак офіційне повідомлення про цю бійку поліція опублікувала лише сьогодні. Правохоронці зазначають, що між 38-річний депутатом та його 30-річним опонентом давно були неприязні стосунки. Внаслідок бійки 30-річний потерпілий потрапив у лікарню. Наразі справу кваліфікують за статтею про умисне легке тілесне ушкодження.

Конфлікт стався близько 19:00 у понеділок, 15 серпня, в селі Мощаниця Острозької громади. «Поліцейські попередньо з’ясували, що на ґрунті давніх неприязних стосунків між двома місцевими жителями, 38-ми та 30 років, на проїзній частині виник спочатку конфлікт, а потому – шарпанина та бійка. До інциденту згодом долучився ще й 60-річний житель села Мощаниця», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Рівненщини.

За інформацією очевидців, між чоловіками виникнув дорожній конфлікт, в ході якого депутат двічі вдарив опонента сокирою по голові. Потім на місце приїхав його батько, який також наносив удари рукояткою молотка. Саме цей момент зафіксований на відео, яке опублікували очевидці.

Очевидці також зазначають, що депутат працює начальником караулу 16 пожежно-рятувальної частини у місті Гоща. Як стало відомо ZAXID.NET, йдеться про Дмитра Данилюка. Чоловік був обраний депутатом Острозької міськради в 2020 році від партії «За майбутнє».

Внаслідок бійки 30-річного потерпілого із тілесними ушкодженнями госпіталізували в хірургічне відділення.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження). Наразі це лише попередня кваліфікація, остаточно її призначатимуть після результатів експертиз.