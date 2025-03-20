Депутат хотів розширити ділянку своєї дружини

Слідчі повідомили депутату місцевої ради про підозру в захопленні земельної ділянки на березі річки Опір у центрі Славського. Депутат залив фундамент та планував встановити огорожу, розширивши таким чином приватну ділянку своєї дружини.

Як повідомила 20 березня пресслужба прокуратури, у вересні 2024 року депутат однієї з селищних рад Стрийського району без дозволів зайняв землю прибережній смузі річки Опір. Йдеться про ділянку, що розташована в центрі Славського.

Для цього депутат вийшов за межі земельних ділянок, які належать його дружині, та створив земляний насип. Окрім цього, він влаштував бетонний фундамент з металевими стовпцями, аби згодом встановити паркан. Таким чином він незаконно збільшив загальну площу ділянок дружини.

Прокурори повідомили депутату про підозру в самовільному зайнятті земельної ділянки в охоронній зоні за ч. 2 ст. 197-1 ККУ. Слідчі не розголошують імені депутата, однак у судовому реєстрі можна знайти справу, що стосується захоплення землі поруч із двома ділянками загальною площею 0,25 га, що належать місцевій підприємці Тетяні Сазанській. Їй належить котеджна садиба «У Сазанських», розташована поруч із самовільно захопленою прибережною смугою.

Додамо, що у Славській селищній раді є двоє депутатів – Василь та Руслан Сазанські, які пройшли до сільради від політичної партії «За майбутнє». Ніхто із них не вказував у декларації свою дружину.

У матеріалах справи вказано, що на початку вересня 2024 року місцеві мешканці Славського звернулися в поліцію з проханням перевірити законність будівництва на березі річки Опір. Правоохоронці та геодезисти, які виїхали на місце виклику, виявили незаконні роботи в прибережній смузі – залитий фундамент, траншею під огорожу та арматуру.