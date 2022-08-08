Говоритимуть про наближення зими

18 серпня депутати Львівської міськради зберуться на 9 пленарне засідання сесії. Про це ZAXID.NET стало відомо із власних джерел у ЛМР. Це буде друге засідання депутатів із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну – востаннє львівські депутати збиралися 30 червня.

Міський голова Андрій Садовий вже підписав відповідне розпорядження про скликання сесії. Зараз формується порядок денний. Одним з головних питань для розгляду буде підготовка міста до опалювального сезону.

Нагадаємо, на засіданні 30 червня депутати ЛМР заборонили на території Львівської міської територіальної громади діяльність УПЦ МП та релігійної секти «догналітів» як таких, що несуть загрозу національній безпеці України.

Додамо, що на час дії воєнного стану в Україні, який запровадили після російського вторгнення 24 лютого, порядок денний сесій та проекти ухвал, які зазвичай завчасно оприлюднювали на сайтах міськради та інформаційному порталі депутатів ЛМР, відсутні у відкритому доступі.