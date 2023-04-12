Очільники комітетів Верховної ради та Європейського парламенту в середу, 12 квітня, провели перше в історії спільне засідання. Про це йдеться в повідомленні Європарламенту.

Спільне засідання українських та європейських депутатів відбулось в гібридному форматі і було присвячене обміну думками щодо характеру та викликів процесу вступу України до ЄС.

«Метою стартового засідання є об'єднання голів комітетів Європейського парламенту та Верховної ради України для обговорення подальшого шляху України щодо процесу вступу до ЄС, а також демонстрація солідарності з Києвом, який все ще бореться з російським вторгненням», – зазначають у Європарламенті.

Захід відкрили президентка Європейського парламенту Роберта Метсола та голова Верховної ради Руслан Стефанчук. Після цього присутні розділились на дві панелі для обговорення – «Відбудова європейської України» та «Побудова сталого майбутнього разом».

До слова, минулого місяця Європейський Союз погодив надати Україні ще 2 млрд доларів військової допомоги. Гроші виділять Європейському фонду миру, який надає фінансову допомогу Україні у війні з Росією.