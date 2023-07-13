Плачкова відома тим, що у складі делегації на чолі з Віктором Медведчуком зустрічалася із депутатами Держдуми РФ у Москві

Депутатка Верховної Ради України від нині забороненої «Опозиційної платформи – За життя» Тетяна Плачкова написала заяву про складання депутатського мандату. Відповідний проект постанови з'явився на сайті парламенту.

«Припинити достроково повноваження народного депутата України Плачкової Тетяни Михайлівни, обраної в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, Політична партія «Опозиційна платформа – За життя»», – йдеться в постанові.

Як зазначається в документі, причина цього – її особиста заява про складання мандата.

Тетяну Плачкову у 2019 році було обрано народним депутатом від забороненої нині партії «Опозиційна платформа – За життя» («ОПЗЖ»). 15 березня 2022 року вона вийшла із фракції «ОПЗЖ», а у травні вступила до новоствореної депутатської групи «Відновлення України».

Плачкова відома тим, що раніше входила в делегацію українських народних депутатів від «Опозиційної платформи – За життя» на чолі з Віктором Медведчуком та зустрілася із депутатами Державної думи Росії у Москві.

Також вона була у переліку тих депутатів, хто покинув Україну за декілька днів до початку широкомасштабної агресії РФ. І це при тому, що у лютому 2022 року голів парламентських фракцій зобов'язали забезпечити явку парламентарів на випадок екстренного засідання Верховної Ради.

Народна депутатка також запам'яталася тим, що була серед депутатів-підписантів подання до Конституційного суду на підставі якого він скасував кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Депутат Ярослав Железняк відзначив, що фактична кількість депутатів у підсумку скоротиться до рекордно низького за всю історію – 404. При тому, що конституційний склад Ради складає 450 парламентарів.

Нагадаємо, що в лютому Верховна Рада позбавила мандатів кількох колишніх представників ОПЗЖ – Наталію Королевську, Юрія Солода та Олега Волошина, а також Ігоря Абрамовича.

Перед цим, у січні, мандатів позбавили депутатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача, Рената Кузьміна та Андрія Аксьонова. Перших чотирьох – через втрату громадянства України, Аксьонов сам написав заяву про складання депутатського мандата.

У червні минулого року Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив діяльність політичної партії «Опозиційна платформа – За життя». Усе майно, кошти та інші активи цієї партії суд постановив передати у власність держави. Це стосується й обласних, міських і районних організацій вказаної політичної партії, а також первинних осередків та інших структурних утворень».