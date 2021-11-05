Галина Третьякова висловилася про смерть Антона Полякова у фракційному чаті

Верховна Рада позбавила народну депутатку від фракції «Слуга народу» Галину Третьякову права брати участь у п’яти засіданнях парламенту через її слова про смерть народного депутата і її колишнього однопартійця Антона Полякова. За таке рішення проголосували 234 народні депутати на засіданні парламенту в п’ятницю, 5 листопада.

Після голосування спікер парламенту Руслан Стефанчук попросив депутатку залишити залу засідань.

Нагадаємо, Галина Третьякова у фракційному чаті «Слуги народу» прокоментувала смерть члена депутатської групи «За майбутнє» Антона Полякова фразою «одним ворогом менше». Раніше Поляков входив до «Слуги народу», однак його виключили за голосування всупереч позиції фракції.

Галина Третьякова очолює парламентський комітет із соціальної політики і захисту ветеранів. Після слів депутатки про смерть Полякова, депутати домагалися її відсторонення з цієї посади, однак наразі це питання не розглядалося.

Народний депутат Антон Поляков помер 8 жовтня в таксі. Йому раптово стало зле і лікарі, які прибули на місце, не змогли його врятувати. У поліції заявили, що в крові померлого депутата знайшли метадон, а також димедрол, який, як стверджують у МВС, підсилює дію наркотиків.

Водночас співмешканка Полякова, народна депутатка Анна Скороход вважає, що його вбили. У свою чергу однопартійці Полякова переконують, що наркотиків він не вживав.