Директору підприємства повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків

Директору одного із підприємств детективи Бюро економічної безпеки оголосили про підозру. За даними слідства, він підробив митні документи та ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це у середу, 13 грудня, повідомили у прес-службі БЕБ.

Слідчі встановили, чоловік підписав договори з фірмою нерезидентом про імпорт на митну територію України з Греції та Іспанії авіаційного палива для газотурбінних двигунів.

У БЕБ зауважили, що директор знав, що під час ввезення палива для реактивних двигунів підприємствам літакобудівельної галузі оподаткування здійснюється зі сплатою акцизного податку за ставкою 21 євро за 1000 літрів, а не за підвищеним коефіцієнтом 10, тобто 210 євро за 1000 літрів. Для суб’єктів господарювання, які ввозять паливо для реактивних двигунів, цей коефіцієнт не застосовується.

«Тому підозрюваний подав до фіскальних органів неправдиву інформацію про реалізацію цього пального саме підприємствам літакобудівельної промисловості, на які поширюються митні пільги. У договорах та накладних він використав їх офіційні реквізити», – йдеться у повідомленні.

Таким чином державний бюджет недоотримав майже 42 млн гривень. Чоловіку оголосили про підозру в ухиленні від сплати податків. Санкція статті передбачає покарання – штраф від десяти тисяч до п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.