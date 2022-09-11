Росіяни 10 вересня били по Донеччині і з землі, і з повітря

Російські загарбницькі війська протягом суботи, 10 вересня 24 рази обстріляли Донецьку область. Унаслідок цього загинули 10 цивільних, ще 19 — зазнали поранень, повідомили в неділю Національна поліція та голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Загалом за добу Росія вдарила по 13 населених пунктах Донеччини. Найбільше постраждав Покровськ – окупанти масово били ракетами по місту впродовж всієї ночі. Також під вогонь потрапили Бахмут, Авдіївка, Краматорськ, Соледар, Красногорівка, Миколаївка, Слов’янськ, Райгородок, Нетайлове, Новопокровське, Павлівка та Соловйове.

За інформацією Кириленка, унаслідок обстрілів четверо людей загинули у Покровську, троє – у Красногорівці, двоє – у Бахмуті та одна – у Райгородку. За даними ОВА, з 24 лютого росіяни вбили на Донеччині 831 цивільного, ще 2 072 людини — зазнали поранень. Ця статистика не враховує кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, адже там вести підрахунки нині неможливо.

Поліція повідомила, що для обстрілів Донеччини росіяни використовували РСЗВ «Ураган», артилерію, ракети «Іскандер-М», а також вдарили ракетою Х-59. Загалом пошкоджено 55 об’єктів: руйнувань зазнали житлові будинки, лікарня, гуртожиток і господарчі об’єкти. За допомогою поліції з Донецької області за добу евакуювали ще 228 людей.

Додамо, що наразі на Донеччині триває обов'язкова евакуація. Кожен парний день о 16:30 вирушає потяг із Покровська до Кропивницького із зупинкою в Олександрії.