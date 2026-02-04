Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

На Хмельниччині взяли під варту 55-річного місцевого жителя, якого підозрюють у причетності до смерті 9-річного хлопчика. За даними слідства, чоловік разом з дитиною випив пляшку алкоголю. Дорогою додому хлопчик заблукав і помер у сніговому заметі. Про це у середу, 4 лютого, повідомили пресслужби поліції та прокуратури області.

Трагедія сталася у січні 2026 року в Красилівській громаді. Місцева мешканка повідомила поліції, що її девʼятирічний син не повернувся додому. Під час пошуків правоохоронці виявили тіло малолітнього на городі неподалік дому.

Слідчі зʼясували, що того дня потерпілий прийшов у гості до сусіда, з яким підтримував дружні стосунки. Вони разом випили пляшку алкоголю, після чого чоловік сказав дитині йти додому.

«Дорогою дезорієнтований хлопчик заблукав, забрів у сніговий замет, впав, втратив свідомість і загинув від переохолодження. Тіло хлопчика направили на судово-медичну експертизу. Точна причина смерті встановлюється», – зазначають правоохоронці.

Також поліцейські перевіряють виконання матір’ю обов’язків щодо догляду за дитиною.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За залишення в небезпеці, що спричинило смерть малолітньої дитини (ч. 3 ст. 135 КК України), чоловіку загрожує до восьми років увʼязнення.