У помешканні були відсутні базові умови для життя неповнолітніх

У Славуті на Хмельниччині в матері вилучили п’ятьох дітей, які проживали у неналежних умовах та були змушені жебракувати. Наразі неповнолітні перебувають у соціально-реабілітаційному центрі. Про це у п’ятницю, 30 січня, повідомила пресслужба поліції області.

За даними слідства, діти систематично жебракували на вулицях міста та проживали в умовах, що загрожували їхньому життю та здоров’ю. Поліція разом із службою у справах дітей вилучила п’ятьох дітей віком 14, 13, 12, 10 та 3 років у 39-річної місцевої жительки, яка не виконувала батьківських обов’язків.

У помешканні відсутні базові умови для життя: чистота, опалення, належне харчування та догляд. Діти були змушені самостійно добувати гроші на проживання, жебракуючи в громадських місцях.

Правоохоронці неодноразово відвідували сім’ю, проводили профілактичні бесіди та попереджали матір про наслідки невиконання обов’язків. За минулий рік на жінку склали десять адміністративних протоколів за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей).

Через виявлені порушення поліцейські ухвалили рішення про негайне вилучення дітей. Наразі неповнолітні перебувають у соціально-реабілітаційному центрі.