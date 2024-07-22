Директор 5-ї поліклініки Львова Олег Малетич

Генеральний директор 5-ї міської клінічної поліклініки Львова Олег Малетич оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Олег Малетич отримав 76 тис. грн зарплати у 5-й міській поліклініці Львова та мільйон гривень зарплати за сумісництвом у Першому медоб’єднанні Львова. Згідно з даними бізнес-пошукової системи YouControl, він очолив поліклініку у листопаді 2023 року. Дружина медика Лілія Малетич отримала 31 тис. грн від ТзОВ «Декада-2000».

У власності Олега Малетича немає нерухомості чи авто. Натомість Лілія Малетич у 2023 році стала власницею житлового будинку (174 м2) та земельної ділянки у селі Ременів, що неподалік Львова. Вона також є власницею квартири у Львові (48,7 м2) та автомобіля Mitsubishi Outlander (2015 року випуску).

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.