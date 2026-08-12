Серед медикаментів – препарати для розрідження крові та краплі для очей

Посадовці управління боротьби з контрабандою Закарпатської митниці виявили у вантажівці з гуманітарною допомогою 500 упаковок незадекларованих ліків вартістю понад 700 тис. грн. Товар вилучили до рішення суду.

Як повідомили у Закарпатській митниці в середу, 12 серпня, порушником виявився 47-річний директор благодійного фонду з Житомира, який отримав від італійського донора продукти, санітарно-гігієнічні засоби, матраци та одноразові товари.

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Коли авто заїхало на митний пост «Дякове», що на кордоні з Румунією, інспектори провели повний огляд гуманітарної допомоги, вивантаживши увесь товар. Невдовзі вони виявили 500 упаковок незадекларованих лікарських засобів, загальна вартість яких перевищує 700 тис грн.

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«Серед медикаментів – препарати для розрідження крові Pradaxa та краплі для очей Indocollirio, Lotemax італійського та німецького виробництва. Керівник благодійного фонду пояснив, що донор нібито не надав йому конкретних номенклатурних позицій для зазначення у декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», – розповіли митники.

За недекларування товарів комерційного призначення на отримувача вантажу склали протокол за ст. 472 МКУ. Санкція статті передбачає штраф від 50 до 100% вартості предметів правопорушення та їх конфіскацію. Ліки вилучили до рішення суду.