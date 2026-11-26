Старокостянтинівський районний суд скасував штраф у розмірі 34 тис. грн, який ТЦК наклав на директорку місцевого аграрно-промислового ліцею. Посадовиця довела, що належно виконала розпорядження про оповіщення військовозобов’язаних працівників, а тому підстав для покарання не було.

Як йдеться в рішенні суду від 18 листопада, 26 серпня директорка Старокостянтинівського ліцею отримала розпорядження ТЦК про оповіщення працівників. Того ж дня вона видала наказ, в якому призначила відповідальну за це людину, а працівників ознайомили з документом під підпис.

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Наступного дня посадовиця особисто вручила військовозобовʼязаним працівникам повістки. Двох учителів, які були відсутні на роботі через стажування та хворобу, вона також повідомила про виклик до ТЦК увечері 27 серпня. Про виконання розпорядження керівництво ліцею повідомило військкомат.

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Однак уже 15 вересня ТЦК виніс на директорку постанову про штраф у розмірі 34 тис. грн за порушення законодавства про мобілізацію (ч. 3 ст. 210-1 КУпАП).

Посадовиця оскаржила штраф у суді. Водночас представник ТЦК стверджував, що керівниця мала додатково організувати прибуття підлеглих до військкомату і проконтролювати результат.

У матеріалах справи не вказане ім’я позивачки. Водночас, згідно з даними з відкритих джерел, Старокостянтинівський аграрно-промисловий ліцей очолює Світлана Свістунова.

Суддя Інна Сагайдак задовольнила позов директорки. Вона скасувала постанову ТЦК про штраф у 34 тис. грн і закрила провадження у справі про адміністративне правопорушення.