Масові поховання в Ізюмі знайшли невдовзі після звільнення міста від росіян

Ідентифікувати особи жертв російської агресії, які були захоронені в лісі під Ізюмом, поки неможливо, не вистачає ДНК-матеріалів від родичів, повідомила Харківська обласна прокуратура.

«Харківські експерти відібрали ДНК-матеріали у 450 похованих на масовому цвинтарі в Ізюмі. Проте ідентифікувати всіх загиблих на цей час неможливо. Зразки потрібно співставити з ДНК-зразками родичів загиблих. Наразі необхідні матеріали здали лише 80 осіб», – сказано в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що для ідентифікації загиблих або безвісти зниклих організували відбір біологічних матеріалів у жителів Ізюма. Людей закликають прийти до мобільної лабораторії.

«Відібрання біологічних матеріалів надасть можливість ідентифікувати загиблу особу на будь-якій території України, відповідно до даних, внесених до Єдиної державної бази ДНК», – зазначили у відомстві.

Крім того, здати біоматеріал можна у будь-якому регіоні України, зокрема, і в Харкові (для цього треба звернутися за телефонами 093-497-69-38, 067-952-93-06, 099-270-19-37, 099-777-77-41).

Для тих, хто перебуває за кордоном, у прокуратурі надали рекомендації, як відібрати ДНК-зразок самостійно та надіслати його в Україну.

Нагадаємо, 10 вересня українські війська звільнили Ізюм від російських загарбників. Місто перебувало під контролем ворога з початку квітня.

15 вересня стало відомо, що в місті виявили найбільше масове поховання цивільних за час війни.