Допомагати Україні охоче зголошуються білоруси, президент яких є союзником Росії

Міністерство оборони України запустило веб-сайт для охочих вступити в інтернаціональний легіон, щоб допомагати Україні воювати з російським агресором. Розробити його допомогли українські IT-волонтери.

Через сайт можна подати заявку на вступ, пришвидшити відбір і зменшити навантаження на консульства по всьому світі. З українсько-польського кордону волонтери забезпечують супровід для добровольців.

«Наші колеги із МЗС створили інформаційний портал з найактуальнішою інформацію про умови та деталі вступу до International Legion for the Territorial Defence of Ukraine. Цей сайт є єдиним державним сайтом, що постачає офіційну інформацію про порядок вступу до лав Інтернаціонального легіону», – повідомили в Міноборони.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав іноземних військових приїжджати в Україну, щоб разом з українцями боротись з російською армією. Станом на 3 березня таких охочих було 16 тисяч.

Для інформування іноземців про події в Україні МЗС запустило сайт англійською мовою.

