Для охочих вступити в тероборону України іноземців створили сайт
Міністерство оборони України запустило веб-сайт для охочих вступити в інтернаціональний легіон, щоб допомагати Україні воювати з російським агресором. Розробити його допомогли українські IT-волонтери.
Через сайт можна подати заявку на вступ, пришвидшити відбір і зменшити навантаження на консульства по всьому світі. З українсько-польського кордону волонтери забезпечують супровід для добровольців.
«Наші колеги із МЗС створили інформаційний портал з найактуальнішою інформацію про умови та деталі вступу до International Legion for the Territorial Defence of Ukraine. Цей сайт є єдиним державним сайтом, що постачає офіційну інформацію про порядок вступу до лав Інтернаціонального легіону», – повідомили в Міноборони.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав іноземних військових приїжджати в Україну, щоб разом з українцями боротись з російською армією. Станом на 3 березня таких охочих було 16 тисяч.
Для інформування іноземців про події в Україні МЗС запустило сайт англійською мовою.
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