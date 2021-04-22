У четвер, 22 квітня, для проведення Відкритого командного чемпіонату України в багатоденній гонці на шосе TOUR DE LVIV REGION на Львівщині перекриють трасу Т1425 Жовква – Зіболки. Обмеження триватиме чотири години — з 11:30 до 15:30. Учасники дорожнього руху зможуть об’їхати перекриту ділянку дорогою М09 Жовква – Львів.

Як пояснили в управлінні молоді та спорту Львівської ОДА, у змаганнях TOUR DE LVIV REGION візьмуть участь понад 200 велосипедистів з різних областей України, а також з Польщі, Іспанії, Бельгії та Литви. Для безпеки учасників, яких будуть супроводжувати поліція і медики, потрібно звільнити трасу від автотранспорту.

У Жовкві відбудеться індивідуальна гонка, потім групові. Старт: 22 квітня о 11:30 на трасі Т1425 – виїзд з міста Жовква до с. Зіболки.

23 квітня змагання почнуться о 12:00. Їхній шлях пролягатиме на трасі М09: Жовква (площа Вічева) - в сторону Рави-Руської - поворот на Гійче - Великі Мости - Жовква - Добросин (розворот) - Жовква (фініш). У зв’язку з цим можливі тимчасові зміни в організації дорожнього руху.