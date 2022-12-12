Головним пріоритетом російського командування залишається захоплення усієї Донецької області, а також окупація чотирьох південних областей. Про це йдеться у звіті британської розвідки, опублікованому 12 грудня, передає «Європейська правда».

Розвідка Великої Британії спирається на заяви речника Кремля Дмитрія Пєскова, який назвав головною метою нападу Росії на Україну «захист жителів Донбасу» й говорив про необхідність «звільнення» південно-східних областей.

«Росія, найімовірніше, ще ставить за мету взяти під контроль усю Донеччину, Луганщину, Запоріжжя та Херсонщину. Військове командування, напевно, обрало пріоритетом глибше просування у Донецькій області. Проте поки не схоже, що Росії вдасться досягти цих цілей – дуже малоймовірно, що російське командування зараз спроможне створити ефективні ударні сили, спроможні захопити такі території», – зазначають у міноборони Британії.

У звіті розвідки вказано, що у найближчі кілька місяців Росії навряд вдасться досягти якогось просування, яке мало б значення на оперативному рівні.

Зазначимо, що у попередньому звіті британської розвідки йшлося, що Росія намагається отримати в Ірану сотні балістичних ракет і загалом у найближчі місяці Іран збільшить військову підтримку Росії.