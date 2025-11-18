У вівторок, 18 листопада, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Тренінг на колесах. «Львівелектротранс» влаштував практичні навчання з безбар'єрності для водіїв міських тролейбусів. Нічні ремонти на Соборній. На кінцевій зупинці трамваїв замінять колію, для зручності пасажирів роботи будуть вночі. Переходять на цілодобовий режим роботи. Комунальна техніка для зимового прибирання міста тепер щоночі буде чергувати і об’їжджати вулиці міста. Єдина в Україні. У збудованій за допомогою 3D-принтера львівській школі відбувся перший урок.

