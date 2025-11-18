Ветерани провели навчання з доступності для водіїв львівських тролейбусів
Новини Львова від ZAXID.NET за 18 листопада
У вівторок, 18 листопада, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Тренінг на колесах. «Львівелектротранс» влаштував практичні навчання з безбар'єрності для водіїв міських тролейбусів.
- Нічні ремонти на Соборній. На кінцевій зупинці трамваїв замінять колію, для зручності пасажирів роботи будуть вночі.
- Переходять на цілодобовий режим роботи. Комунальна техніка для зимового прибирання міста тепер щоночі буде чергувати і об’їжджати вулиці міста.
- Єдина в Україні. У збудованій за допомогою 3D-принтера львівській школі відбувся перший урок.
